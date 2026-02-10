МЧС предупредило: на опасных участках трасс ожидается сход лавин

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение о возможном сходе лавин в горах с 11 по 13 февраля.

По данным Гидрометеорологической службы, из-за ожидаемых осадков наиболее опасными остаются участки ключевых автодорог.

Риск схода лавин сохраняется на следующих направлениях:

автодорога Бишкек — Ош: 121-138-й километры (перевал Тоо-Ашуу) и 198-255-й километры (ущелье Чычкан, перевал Ала-Бель);

трасса Мырзаке — Кара-Кульджа — Алайкуу: 55-115-й километры;

дорога Ала-Бука — Каныш-Кыя: 45-112-й километры (перевал Чапчыма);

трасса Красная Горка — Акташ: 0-3-й километры;

автодорога Сары-Таш — Дароот-Коргон — Карамык: 97-98-й километры;

трасса Бишкек — Нарын — Торугарт: 292-305-й километры (перевал Долон);

дорога Каракол — Энильчек: 45-90-й километры (перевал Чон-Ашуу).

По информации ведомства, на горных участках возможны снежные заносы, гололед и образование наледи, а движение транспорта должно осуществляться с увеличенной дистанцией не менее 500 метров.

МЧС призывает водителей и туристов быть максимально осторожными, учитывать прогноз и по возможности воздержаться от поездок по опасным направлениям.