16:17
USD 87.45
EUR 103.13
RUB 1.14
Происшествия

ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи

Выявлен факт незаконного отчуждения территории бывшего машинного двора Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, расположенного в селе Тамчи. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, в 2000-2004 годах объект недвижимости был продан третьим лицам без проведения обязательного конкурса. Это нарушает нормы положения «Об особенностях разгосударствления и приватизации совхозов и других государственных (коммунальных) сельскохозяйственных предприятий Кыргызской Республики».

ГКНБ
Фото ГКНБ

Проверка показала, что земельный участок и постройки были выведены из государственной собственности с нарушением процедуры приватизации. По итогам расследования участок площадью 1,5 гектара со всеми строениями возвращен на баланс государства.

В ГКНБ отмечают, что работа по пресечению незаконных схем приватизации продолжается, а аналогичные проверки проводятся и по другим объектам государственных организаций.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/361196/
просмотров: 583
Версия для печати
Материалы по теме
Государству вернули бассейн суточного регулирования в Иссык-Атинском районе
ГКНБ задержал сотрудницу РЭС по подозрению в вымогательстве взятки
Начальник КПП «Достук-автодорожный» задержан за системную коррупцию
ГКНБ задержал сотрудника колонии и милиционера
ГКНБ разоблачил коррупционную схему с экскаватором на Иссык-Куле
Группу, поставлявшую телефонным мошенникам аккаунты и SIM-карты, задержали в КР
ГКНБ провел рейд против РЭО «Йакын Инкар»: изъяты экстремистские материалы
Президент КР открыл современный военно-медицинский комплекс ГКНБ
Государству возвращено 352 миллиарда сомов — масштаб шокировал даже силовиков
В Казармане задержан автор угроз о терактах в школах и детсадах — ГКНБ
Популярные новости
В&nbsp;США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом В США задержали гражданина Кыргызстана, разыскиваемого Интерполом
В&nbsp;РФ&nbsp;кыргызстанку обязали вернуть в&nbsp;бюджет незаконно полученные детские пособия В РФ кыргызстанку обязали вернуть в бюджет незаконно полученные детские пособия
МВД выявило проекты с&nbsp;признаками финансовой пирамиды под названием JDC и&nbsp;MASDAR МВД выявило проекты с признаками финансовой пирамиды под названием JDC и MASDAR
Фиктивное обучение за&nbsp;деньги: в&nbsp;Чуйской области задержаны директора автошкол Фиктивное обучение за деньги: в Чуйской области задержаны директора автошкол
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; запустил льготные кредиты для малого и&nbsp;среднего бизнеса «Элдик Банк» запустил льготные кредиты для малого и среднего бизнеса
&laquo;Банк Компаньон&raquo; вручил очередной миллион «Банк Компаньон» вручил очередной миллион
Смотрите зимнюю Олимпиаду&nbsp;&mdash; 2026&nbsp;на O!TV: поддержите наших в&nbsp;прямом эфире Смотрите зимнюю Олимпиаду — 2026 на O!TV: поддержите наших в прямом эфире
MPay от&nbsp;MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в&nbsp;одно касание MPay от MBANK: революционный способ оплачивать покупки смартфоном в одно касание
9 февраля, понедельник
16:05
Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для грузоперевозок с Китаем Кыргызстан внедрил электронную систему разрешений для г...
15:59
Скандал в городе Ош: архитекторов арестовали за поддельные проекты новостроек
15:34
В России кыргызстанцам выплатили 1 миллион рублей задолженности по зарплате
15:29
Смертельное ДТП в США. МИД взял на особый контроль ситуацию с кыргызстанцем
15:26
Пушки против лавин: на трассе Бишкек — Ош спустили 130 тысяч кубометров