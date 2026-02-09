ГКНБ выявил незаконный вывод госсобственности в Тамчи

Выявлен факт незаконного отчуждения территории бывшего машинного двора Министерства сельского хозяйства Кыргызской Республики, расположенного в селе Тамчи. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По данным спецслужбы, в 2000-2004 годах объект недвижимости был продан третьим лицам без проведения обязательного конкурса. Это нарушает нормы положения «Об особенностях разгосударствления и приватизации совхозов и других государственных (коммунальных) сельскохозяйственных предприятий Кыргызской Республики».

Фото ГКНБ

Проверка показала, что земельный участок и постройки были выведены из государственной собственности с нарушением процедуры приватизации. По итогам расследования участок площадью 1,5 гектара со всеми строениями возвращен на баланс государства.

В ГКНБ отмечают, что работа по пресечению незаконных схем приватизации продолжается, а аналогичные проверки проводятся и по другим объектам государственных организаций.