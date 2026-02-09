Государству вернули бассейн суточного регулирования в Иссык-Атинском районе

ГКНБ в рамках проводимой системной работы по выявлению и возврату незаконно приватизированных объектов государственной собственности выявил факт незаконной приватизации объекта водной инфраструктуры Минводсельпрома — бассейна суточного регулирования (далее — БСР), расположенного в Иссык-Атинском районе Чуйской области.

Так, 30 ноября 1999 года на основании передаточного акта данный БСР незаконно передан на баланс сельскохозяйственного производственного кооператива «Пахарь». В 2021-м на основании решения № 28 главы Ивановского айыл окмоту Иссык-Атинского района он перешел в собственность СПК. Впоследствии получен госакт о праве частной собственности.

По результатам оперативно-следственных мероприятий незаконно приватизированный объект водной инфраструктуры возвращен на баланс государства в структурное подразделение министерства — Иссык-Атинское управление водного хозяйства.

Справка

Бассейны суточного регулирования активно строились в советский период для обеспечения поливной водой сельскохозяйственных угодий. Основная цель БСР — накопление воды в период ее избытка (зимой или в сезон дождей) и ее последующее использование в период засухи.