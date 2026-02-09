В Бишкеке задержали пьяного водителя без прав и номеров на автомобиле

В ночь на 7 февраля, около 3.00, сотрудники управления Патрульной службы милиции остановили автомобиль Ford, передвигавшийся без государственных номерных знаков. Об этом сообщила пресс-служба УПСМ Бишкека.

При проверке у водителя обнаружили явные признаки опьянения, в том числе резкий запах алкоголя и нарушение речи. Кроме того, установлено, что мужчина не имел водительского удостоверения.

Медицинское освидетельствование в наркологическом учреждении подтвердило факт употребления спиртных напитков.

На нарушителя составили протоколы, которые направили в суд для дальнейшего рассмотрения.