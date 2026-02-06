13:39
Происшествия

Штормовое предупреждение: в Бишкеке и Чуйской долине ожидается сильный ветер

Кыргызгидромет распространил штормовое предупреждение: в ближайшие три часа и вечером 6 февраля в Бишкеке и Чуйской долине ожидается резкое усиление северо-западного ветра до 15–20 метров в секунду.

По данным синоптиков, порывы местами могут быть сильнее, что повышает риск повреждения слабо закрепленных конструкций, обрывов проводов и осложнения дорожной обстановки.

Жителей просят быть осторожными, не парковать автомобили под деревьями и рекламными щитами, а также ограничить пребывание на открытых участках при усилении ветра.
