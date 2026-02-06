В США задержан кыргызстанец, обвиняемый в ДТП с четырьмя погибшими в Индиане

В штате Индиана задержан гражданин Кыргызстана Бекжан Бейшекеев, которого следствие обвиняет в причастности к ДТП, повлекшему гибель четырех человек. Авария произошла 3 февраля, когда грузовик под его управлением, по данным полиции, выехал на встречную полосу и столкнулся с фургоном. Об этом сообщает Иммиграционная и таможенная служба США (ICE).

В результате погибла семья Айкер: 50-летний Генри Айкер, 25-летний Менно Айкер, 19-летний Пол Айкер и 23-летний Саймон Жиро.

Фото из интернета

По информации американских властей, Бейшекеев ранее въехал в США через приложение CBP One и получил коммерческое водительское удостоверение (CDL), оформленное Департаментом транспорта Пенсильвании. Его задержание проводилось полицией Индианы совместно с Иммиграционной и таможенной службой США (ICE) в рамках программы 287(g).

В настоящее время Бейшекеев содержится в изоляторе ICE города Форт-Уэйн и ожидает иммиграционного разбирательства. В заявлениях представителей США также отмечается, что трагедии можно было бы избежать при иных условиях получения водительских документов.