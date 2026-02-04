В Чуйской области задержаны подозреваемые в мошенничестве

21 июня 2025 года в ОВД Иссык-Атинского района с письменным заявлением обратился житель села Люксембург, гражданин Ш. В., 1981 года рождения, о принятии мер в отношении гражданки И. А. и неустановленных сообщников, которые в конце января 2025 года, действуя умышленно, из корыстных побуждений, путем обмана и злоупотребления доверием, незаконно завладели принадлежащей ему квартирой. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, в последующем они обманным путем переоформили право собственности на данное имущество на себя, а затем с целью извлечения материальной выгоды перепродали квартиру третьим лицам.

В результате указанных противоправных действий потерпевшему причинен материальный ущерб в размере $80 тысяч.

По данному факту возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 209 (Мошенничество) УК Кыргызской Республики.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками милиции были установлены подозреваемые в совершении данного преступления — И.А., 1995 года рождения, и М.Э., 1994 года рождения. В соответствии со статьей 96 УПК Кыргызской Республики они задержаны и водворены в изолятор временного содержания.