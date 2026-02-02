14:08
Происшествия

В Бишкеке водитель легкового авто сбил скутериста и скрылся с места ДТП

В Бишкеке ночью произошла авария с участием скутера и легкового автомобиля. Как сообщили очевидцы, водитель машины сбил скутериста и сразу же скрылся, не оказав помощь пострадавшему.

На кадрах, присланных свидетелями, видно, как скутерист при столкновении перелетает через автомобиль, после чего его сбивает другое авто. По предварительным данным, мужчина отделался легкими травмами и смог самостоятельно подняться. 

По словам скутериста, водитель автомашины Hyundai Sonata совершил на него наезд, после чего скрылся с места происшествия. В результате столкновения скутерист отброшен на встречную полосу движения, где произошло вторичное столкновение с другой машиной Hyundai Sonata под управлением Б.А.Ж., 1987 года рождения.

Водитель легковушки, допустивший наезд, продолжил движение и покинул место происшествия. Номерные знаки на записи различить сложно, однако видеоматериал уже передан в правоохранительные органы.

Милиция начала проверку, ведется розыск водителя. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/360198/
просмотров: 184
