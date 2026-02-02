10:31
Происшествия

В Бишкеке задержан подозреваемый в вымогательстве

19 января в УВД Октябрьского района Бишкека с письменным заявлением обратился гражданин Б.Д. с просьбой принять меры в отношении неизвестных лиц, которые, угрожая различными способами, вымогали у него 150 тысяч российских рублей, ссылаясь на якобы имеющийся долг его девушки. Об этом сообщает пресс-служба столичного ГУВД.

По ее данным, возбуждено уголовное дело по статье 208 части 1 «Вымогательство» УК КР.

В ходе следственно-оперативных мероприятий установлено, что к данному преступлению причастен гражданин Ч.Т., 1994 года рождения. Подозреваемый пойман с поличным при получении 80 тысяч сомов, вымогаемых у потерпевшего.

После задержания Ч.Т. доставлен в следственную службу УВД Октябрьского района и в порядке статьи 96 Уголовно-процессуального кодекса водворен в изолятор временного содержания ГУВД Бишкека.

В настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия.
