Инструктору пытались дать взятку во время сдачи экзамена по вождению

Во время практического экзамена по вождению инструктору пытались дать взятку. Об этом сообщил Государственный центр по регистрации транспортных средств и водительского состава при управлении делами президента Кыргызской Республики.

Как отмечается, 29 января курсантка предложила деньги экзаменатору. Данный факт выявили незамедлительно.

Экзаменатор зафиксировал произошедшее и сообщил руководству центра. На место вызвали сотрудников правоохранительных органов, материалы передали для дальнейшей правовой оценки, начаты процессуальные действия.

Государственный центр подчеркивает, что экзамены проводятся открыто, прозрачно и строго в рамках законодательства. Любые попытки коррупционного вмешательства пресекаются незамедлительно.