Происшествия

Подросток обокрал мужчину в мечети: милиция задержала подозреваемого

В Бишкеке сотрудники милиции задержали подозреваемого в краже, совершенной на территории одной из мечетей. Об этом сообщили в пресс-службе УВД Ленинского района.

По ее данным, 27 января в дежурную часть обратился гражданин Б.Д., который сообщил, что около 18.15 неизвестный похитил его сумку с документами и скрылся.

Следственная служба УВД Ленинского района возбудила уголовное дело по статье 205 «Кража» УК КР.

В результате оперативно-разыскных мероприятий установлен и задержан подозреваемый — С.А., 2008 года рождения. Его доставили в отдел милиции для дальнейшего разбирательства. Мера пресечения избрана в виде подписки о невыезде.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/359734/
