В Базар-Коргонском районе пресечена попытка дачи взятки сотруднику милиции

В Базар-Коргонском районе пресечена попытка дачи взятки сотруднику органов внутренних дел. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.

По их данным, гражданин С. И., пытаясь избежать уголовной ответственности по материалу, находящемуся на проверке, предложил сотруднику следственного подразделения денежное вознаграждение за отказ от возбуждения уголовного дела.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 345 («Дача взятки») Уголовного кодекса Кыргызской Республики.

В ходе оперативных мероприятий сотрудники Службы внутренних расследований МВД КР задержали гражданина С. И., 1973 года рождения, в служебном кабинете Следственного отдела Базар-Коргонского районного УВД — в момент передачи взятки в размере 100 тысяч сомов.