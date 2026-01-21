17:04
Происшествия

Штормовое предупреждение: в горах Кыргызстана ожидаются лавины и гололед

МЧС Кыргызстана распространило штормовое предупреждение: с 21 по 24 января 2026 года в связи с прогнозируемыми осадками в ряде горных районов ожидается схождение снежных лавин и образование снежных заносов.

По данным Гидрометеослужбы, опасность сохраняется на следующих участках:

  • автодорога Бишкек — Ош: 121–138 километры (Тоо-Ашуу), 198–255 километры (Ала-Бель), участок Чычкан;
  • автодорога Ала-Бука – Каныш-Кыя: 68–74, 86–101 километры (Чапчыма);
  • участок Красная Горка – Ак-Таш: 0–3 километры;
  • автодорога Мырзаке – Кара-Кульджа – Алайкуу: 65–110 километры;
  • автодорога Каракол – Энильчек: 45–90 километры (Чон-Ашуу);
  • автодорога Балыкчи – Казарман – Джалал-Абад: 326–349 километры (Кок-Арт).

МЧС предупреждает, что дороги станут очень скользкими, местами образуется наледь, видимость будет ухудшена.

Водителям рекомендуется соблюдать дистанцию не менее 500 метров, избегать обгонов и по возможности воздержаться от поездок по горным трассам.

МЧС КР призывает граждан быть предельно осторожными и следить за официальными обновлениями.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/358752/
