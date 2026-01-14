15:41
Происшествия

В Чункурчаке джиперы помогли эвакуировать автомобиль после трагического ДТП

Несколько дней назад на дороге к горнолыжной базе Чункурчак произошло ДТП, в котором погиб семилетний ребенок.

Тогда автомобиль BMW X7 улетел в обрыв. На помощь владельцам машины пришли энтузиасты из местного сообщества джиперов. Они рассказали 24.kg подробности.

«Мы узнали о ДТП и поехали помогать, как только ГУОБДД дало согласие. На месте уже был эвакуатор, но после нескольких попыток мы подключились со своими джипами и совместными усилиями доставили упавший автомобиль на эвакуатор», — рассказали участники операции.

Молодые люди отметили, что их группа не является официальной организацией — они просто путешествуют по республике на подготовленных внедорожниках и стараются помогать всем в трудных ситуациях.

«Мы решили с ребятами, что нужно помочь пострадавшим, у них и так достаточно проблем после трагедии. Горы ошибок не прощают, поэтому призываем всех участников дорожного движения соблюдать максимальную осторожность на серпантинах. Вас ждут дома!» — добавили джиперы.

Отметим, что сотрудники ГУОБДД контролировали процесс эвакуации и временно перекрыли движение на участке дороги.
