Происшествия

В Таласе задержан подозреваемый в убийстве

В Таласской области задержан мужчина, подозреваемый в совершении убийства. Об этом сообщили в пресс-службе УВД региона.

По данным ведомства, в ночь на 11 января в милицию поступило сообщение из областной больницы. Медики проинформировали, что в учреждение бригада скорой помощи в тяжелом состоянии доставила неизвестного мужчину.

В тот же день в правоохранительные органы обратился житель Таласского района Э.С. Он сообщил о смерти своего отца 56-летнего Э.Ж. и попросил установить виновных и принять меры в рамках закона.

Заявление зарегистрировали, начали доследственную проверку. В результате оперативно-разыскных мероприятий сотрудники милиции задержали подозреваемого — жителя Таласского района Т.Б., 1977 года рождения.

По предварительным данным, он распивал спиртные напитки с погибшим. Между мужчинами возник конфликт, в ходе которого Т.Б. ударил Э.Ж. палкой по голове. Потерпевший скончался в больнице. По факту смерти назначена судебно-медицинская экспертиза.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело, он водворен в изолятор временного содержания. Следственные действия продолжаются.
