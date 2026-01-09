В Сокулукском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУОБДД Чуйской области.

По его данным, ночью 8 января на трассе Бишкек — Ош, возле села Романовка автомобиль «Субару Легаси» на большой скорости протаранил «Кию Оптима» и скрылся с места происшествия.

«Приблизительно через полчаса водитель этой же «Субару Легаси» не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. За рулем находился М. уулу А., 1994 года рождения. Он погиб на месте. По факту назначена экспертиза, выясняются обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.