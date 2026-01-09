19:36
USD 87.44
EUR 102.52
RUB 1.10
Происшествия

На трассе Бишкек — Ош автомобиль за полчаса совершил два ДТП. Водитель погиб

В Сокулукском районе произошло ДТП со смертельным исходом. Об этом сообщает ГУОБДД Чуйской области.

По его данным, ночью 8 января на трассе Бишкек — Ош, возле села Романовка автомобиль «Субару Легаси» на большой скорости протаранил «Кию Оптима» и скрылся с места происшествия.

«Приблизительно через полчаса водитель этой же «Субару Легаси» не справился с управлением, и машина врезалась в дерево. За рулем находился М. уулу А., 1994 года рождения. Он погиб на месте. По факту назначена экспертиза, выясняются обстоятельства происшествия», — говорится в сообщении.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/357332/
просмотров: 579
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке автомобиль протаранил Hyundai Sonata. За рулем был пьяный водитель
Садыр Жапаров сравнил смертность в ДТП с войной и пообещал жесткие меры
Легенда видеоигр, создатель Call of Duty погиб в США
Массовое ДТП произошло на дороге к горнолыжному курорту в Караколе
Страшное ДТП на Южной магистрали: столкнулись три авто
Дорожный конфликт в Бишкеке закончился арестом на пять суток
Два автобуса с пассажирами попали в ДТП в центре Бишкека
В селе Таш-Мойнок автомобиль врезался в частный дом
Боомское ущелье превратилось в каток: водители жалуются на массовые ДТП
В Оше насмерть сбили школьника, водитель задержан
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение В Кыргызстане сегодня ночью произошло землетрясение
В&nbsp;Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль В Бишкеке задержан несовершеннолетний, угнавший автомобиль
В&nbsp;Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во&nbsp;время проверки документов&nbsp;&mdash; УПСМ В Бишкеке пьяный водитель устроил провокацию во время проверки документов — УПСМ
В&nbsp;Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на&nbsp;юге Кыргызстана В Таджикистане произошло землетрясение, которое ощущалось на юге Кыргызстана
Бизнес
Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на&nbsp;связи в&nbsp;туристических локациях Праздники, которыми хочется делиться: MEGA на связи в туристических локациях
Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов Прием депозитов Royal Central Park: мероприятие привлекло тысячи клиентов
Покупают &laquo;вид&raquo;, а&nbsp;не&nbsp;просто стены: мировой тренд премиального образа жизни Покупают «вид», а не просто стены: мировой тренд премиального образа жизни
Большой разговор о&nbsp;будущем Узбекистана&nbsp;&mdash; интервью Саиды Мирзиеевой Большой разговор о будущем Узбекистана — интервью Саиды Мирзиеевой
9 января, пятница
19:21
Ученые нашли следы на рисунке да Винчи и близки к разгадке ДНК гения Ученые нашли следы на рисунке да Винчи и близки к разга...
19:00
Афиша Бишкека на выходные: спектакли, концерт и опера для детей
18:43
Более 76 процентов кыргызстанцев ведут малоподвижный образ жизни. Время меняться
18:27
Захват США танкера «Маринера»: Дональд Трамп освободит двух россиян
18:21
На трассе Бишкек — Ош автомобиль за полчаса совершил два ДТП. Водитель погиб