11:50
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Происшествия

В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Водитель был пьян

В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, инцидент произошел 27 декабря в 23.30. Водитель Hyundai Sonata М.Р. совершил наезд на К.А., 1995 года рождения, и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сбежавший водитель установлен и задержан. Согласно заключению экспертизы, М.Р., 2004 года рождения, в момент управления авто был в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование продолжается.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356384/
просмотров: 282
Версия для печати
Материалы по теме
Шпионы, банные рейды и пьяный министр: самые громкие скандалы 2025 года
«Не признавал вины, пока не увидел видео»: пьяный водитель опроверг сам себя
На год лишили водительских прав бывшего министра науки Бактияра Орозова
Решил «проверить на вкус»: пьяный водитель в Бишкеке выпил реагент
УОБДД Чуйской области подтвердило. Экс-министр науки сел за руль нетрезвым
В Бишкеке пьяный мужчина угрожал ножом прохожим
Пьяный водитель без прав задержан сотрудниками УПСМ в Бишкеке
Виновник гибели в ДТП Miss Universe Beauty вновь оказался в центре скандала
В Бишкеке пьяный водитель, убегая от погони, выскочил из авто и прыгнул в БЧК
За неделю в Кыргызстане задержаны 320 пьяных водителей — данные ГУОБДД
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
28 декабря, воскресенье
11:31
В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Водитель был пьян В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Во...
11:00
Как не встретить Новый год в больнице? Советы и рекомендации врачей
10:33
В части Бишкека 29 декабря временно отключат холодную воду
10:08
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
10:00
В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
27 декабря, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:06
Цветы милым дамам. Сотрудники УПСМ решили поднять настроение девушкам-водителям