В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Водитель был пьян

В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Об этом сообщает пресс-служба управления Патрульной службы милиции.

По ее данным, инцидент произошел 27 декабря в 23.30. Водитель Hyundai Sonata М.Р. совершил наезд на К.А., 1995 года рождения, и скрылся в неизвестном направлении.

Пострадавший скончался на месте до приезда скорой помощи.

Сбежавший водитель установлен и задержан. Согласно заключению экспертизы, М.Р., 2004 года рождения, в момент управления авто был в состоянии алкогольного опьянения.

Расследование продолжается.