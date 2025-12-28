11:32
USD 87.43
EUR 102.96
RUB 1.12
Происшествия

В части Бишкека 29 декабря временно отключат холодную воду

Фото пресс-службы мэрии Бишкека

В жилом массиве «Алтын Ордо» 29 декабря будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Отключение связано с переврезкой трубопровода, установкой задвижек и пожарного гидранта на улицах 18-я, 7-я, 8-я, 2-я, 1-я.

пресс-службы мэрии Бишкека
Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/356287/
просмотров: 371
Версия для печати
Материалы по теме
ЕБРР выделит 8,3 миллиона на ремонт комплекса очистных сооружений в Оше
В части Бишкека отключили питьевую воду
Бакыт Торобаев: До 2030 года все села КР должны быть обеспечены питьевой водой
В центре Бишкека 24 декабря целый день не будет воды
В части Бишкека 25 декабря не будет холодной воды
Жители села Александровка жалуются на грязную воду из крана
В Кыргызстане 600 сел включены в госпрограмму обеспечения граждан питьевой водой
Течет с грязью. Мэрия Чолпон-Аты прокомментировала ситуацию с водоснабжением
Течет с грязью. Жители Бактуу-Долоноту жалуются на качество питьевой воды
В южных микрорайонах Бишкека приостановлена подача питьевой воды из-за аварии
Популярные новости
Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО &laquo;Кыргыз жол курулуш&raquo; Глава ГКНБ приказал арестовать основателя ОсОО «Кыргыз жол курулуш»
Чемпион мира по&nbsp;боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены Чемпион мира по боксу Дмитрий Бивол выиграл суд против бывшей жены
Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана Задержан президент Федерации кок-бору Кыргызстана
Из&nbsp;Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в&nbsp;мошенничестве Из Вьетнама экстрадирован кыргызстанец, обвиняемый в мошенничестве
Бизнес
&laquo;Айыл Банк&raquo; подвел итоги 2025&nbsp;года: новые цифровые сервисы «Айыл Банк» подвел итоги 2025 года: новые цифровые сервисы
Подарите близким год связи с&nbsp;красивым номером от&nbsp;MEGA! Подарите близким год связи с красивым номером от MEGA!
Праздник продолжается: &laquo;Марафон призов&raquo; продлен до&nbsp;конца января! Праздник продолжается: «Марафон призов» продлен до конца января!
Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в&nbsp;Бишкеке Российский Монтессори-тренер провел мастер-классы для педагогов КГУ в Бишкеке
28 декабря, воскресенье
11:31
В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Водитель был пьян В Бишкеке на улице 7 Апреля насмерть сбили пешехода. Во...
11:00
Как не встретить Новый год в больнице? Советы и рекомендации врачей
10:33
В части Бишкека 29 декабря временно отключат холодную воду
10:08
Камчыбек Ташиев приказал. Задержан учредитель компании «Кыргыз жол курулуш»
10:00
В Бишкеке до Нового года снег не ожидается. Прогноз погоды на 29-31 декабря
27 декабря, суббота
23:22
Мгновения жизни. Красота Кыргызстана в фото и видео читателей 24.kg
22:06
Цветы милым дамам. Сотрудники УПСМ решили поднять настроение девушкам-водителям