В части Бишкека 29 декабря временно отключат холодную воду

В жилом массиве «Алтын Ордо» 29 декабря будет прекращена подача питьевой воды с 9.00 до 22.00 в жилые дома, школы, детские дошкольные учреждения, объекты здравоохранения и другие объекты социально-бытового назначения и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба мэрии Бишкека.

Отключение связано с переврезкой трубопровода, установкой задвижек и пожарного гидранта на улицах 18-я, 7-я, 8-я, 2-я, 1-я.





Фото пресс-службы мэрии Бишкека

Муниципальное предприятие «Бишкекводоканал» приносит извинения за доставленные неудобства и просит организации, население заранее запастись питьевой водой.