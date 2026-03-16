Мэрия Бишкека намерена организовать парк между жилмассивами «Энесай» и «Дордой». Об этом заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды вице-мэр Рамиз Алиев.

Так он ответил на вопрос депутата Табылды Муратбекова о том, будет ли реализован план муниципалитета по строительству парка между двумя жилмассивами. По словам заместителя градоначальника, речь идет об организации парка или сквера на 20 гектарах земли.

«Эскизный план уже готов, предусмотрено финансирование. Но есть ряд вопросов, которые необходимо решать. Выяснилось, что часть земель находится в частной собственности. Через суд мы пытаемся вернуть эти земли государству, а также через эту территорию протекает река Аламедин. Там надо решать вопросы безопасности. Как решим эти вопросы, то начнем работать над открытием там парка», — добавил он.

Табылды Муратбеков призвал ускорить решение этого вопроса, так как он важен для жителей этих населенных пунктов.