13:32
USD 87.45
EUR 100.09
RUB 1.10
Общество

Мэрия Бишкека намерена организовать парк между жилмассивами «Энесай» и «Дордой»

Мэрия Бишкека намерена организовать парк между жилмассивами «Энесай» и «Дордой». Об этом заявил сегодня на заседании комитета Жогорку Кенеша по аграрной политике, водным ресурсам, недропользованию, экологии и охране окружающей среды вице-мэр Рамиз Алиев.

Так он ответил на вопрос депутата Табылды Муратбекова о том, будет ли реализован план муниципалитета по строительству парка между двумя жилмассивами. По словам заместителя градоначальника, речь идет об организации парка или сквера на 20 гектарах земли.

«Эскизный план уже готов, предусмотрено финансирование. Но есть ряд вопросов, которые необходимо решать. Выяснилось, что часть земель находится в частной собственности. Через суд мы пытаемся вернуть эти земли государству, а также через эту территорию протекает река Аламедин. Там надо решать вопросы безопасности. Как решим эти вопросы, то начнем работать над открытием там парка», — добавил он.

Табылды Муратбеков призвал ускорить решение этого вопроса, так как он важен для жителей этих населенных пунктов.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/366128/
просмотров: 261
Версия для печати
Материалы по теме
Владельцы около 500 участков в Бишкеке просят помочь с их узакониванием
Жители жилмассива «Рухий Мурас» просят обустроить тротуар на улице Анкара
В некоторых районах и жилмассивах Бишкека 12 марта не будет воды
Администрация Sky Park объяснила работы возле парка Байтика Баатыра в Бишкеке
Вместо зеленой зоны будет аттракцион. Часть парка в Бишкеке обнесли забором
В некоторых жилмассивах 5 марта 2026 года не будет воды
В некоторых жилмассивах Бишкека 3 марта не будет холодной воды
В некоторых жилмассивах Бишкека 26 февраля отключат воду
Мэрию Бишкека просят наказать владельцев аттракционов, уничтожающих клумбы
В двух жилмассивах Бишкека отключат холодную воду
Популярные новости
Орозо-2026. Календарь начала воздержания и&nbsp;разговения Орозо-2026. Календарь начала воздержания и разговения
Отбывающая срок в&nbsp;колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать&nbsp;ее Отбывающая срок в колонии Ирина Карамушкина просит Садыра Жапарова помиловать ее
За&nbsp;долги по&nbsp;штрафам за&nbsp;нарушение ПДД могут закрыть доступ к&nbsp;правам и&nbsp;сделкам За долги по штрафам за нарушение ПДД могут закрыть доступ к правам и сделкам
Учителя недовольны коэффициентами в&nbsp;зарплате. Главу кабмина просят разобраться Учителя недовольны коэффициентами в зарплате. Главу кабмина просят разобраться
Бизнес
&laquo;Элдик Банк&raquo; завершил национальную инициативу по&nbsp;финансовой грамотности в&nbsp;вузах «Элдик Банк» завершил национальную инициативу по финансовой грамотности в вузах
В&nbsp;&laquo;Умай Групп&raquo; подвели итоги акции &laquo;Праздник к&nbsp;нам приходит!&raquo; В «Умай Групп» подвели итоги акции «Праздник к нам приходит!»
В&nbsp;центре Бишкека демонтируют конструкцию на&nbsp;пересечении Чуй/Абдрахманова В центре Бишкека демонтируют конструкцию на пересечении Чуй/Абдрахманова
Почему инвесторам из&nbsp;КР стоит обратить внимание на&nbsp;внутренний рынок недвижимости Почему инвесторам из КР стоит обратить внимание на внутренний рынок недвижимости
16 марта, понедельник
13:31
Судьба 500 студентов филиала российского вуза в Караколе под вопросом Судьба 500 студентов филиала российского вуза в Каракол...
13:13
В Нарынской области прошел рейд «Опасный груз»
13:02
За счет президентского фонда в Баткене построят 10 площадок для мини-футбола
13:01
Сроки уплаты налога на нежилое имущество напомнили в Налоговой службе
12:55
Мэрия Бишкека намерена организовать парк между жилмассивами «Энесай» и «Дордой»