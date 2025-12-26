15:53
Кыргызстанец чудом не попал в тюрьму за вырубку 30 берез на Камчатке

В Камчатском крае России завершился суд в отношении гражданина Кыргызстана, приехавшего на заработки и срубившего более 30 белых берез. О происшествии сообщило издание M-MEDIA.

В суде молодой человек полностью признал вину и выплатил государству 53 тысячи рублей (около 59 тысяч сомов) ущерба. Благодаря раскаянию и положительным характеристикам стороны достигли примирения, что позволило подсудимому избежать уголовного срока.

Суд принял следующие решения:

  • прекратить уголовное преследование в связи с примирением сторон;

  • освободить кыргызстанца от ответственности;

  • уничтожить орудия преступления — топор и бензопилу.

В суде напомнили, что за незаконную рубку леса в России закон предусматривает суровые наказания: штрафы до 3 миллионов рублей или лишение свободы на срок до семи лет. 
