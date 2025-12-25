10:00
Происшествия

В 2025 году вызовов милиции по фактам семейного насилия стало больше

В 2025-м вызовов сотрудников милиции по фактам семейного насилия стало больше по сравнению с прошлым годом. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщил начальник отдела профилактики семейного насилия и координации передвижных приемных милиции СОБ МВД Данияр Сапарбаев.

По его словам, количество таких звонков увеличилось на 4 тысячи 320. Также выросло число жертв семейного насилия, которые обращаются в правоохранительные органы и получают охранный ордер.

Данияр Сапарбаев добавил, что в Кыргызстане зафиксирован 31 факт убийства по статье о семейном насилии.

Милиция выдала 12 тысяч 756 охранных ордеров. Это на 20 процентов больше, чем за аналогичный период 2024 года.

Средний возраст женщин, ставших жертвами семейного насилия, составляет 25-40 лет, добавил начальник отдела.

Напомним, 24 декабря в Бишкеке произошла очередная трагедия, вызвавшая широкий общественный резонанс. Бывший муж убил супругу в день ее рождения. Милиция сообщила, что на момент преступления он находился в состоянии алкогольного опьянения.
