Происшествия

Легенда видеоигр, создатель Call of Duty погиб в США

Фото из интернета. Создатель блокбастеров Battlefield 6 и Call of Duty Винс Зампелла

Легенда видеоигр, создатель блокбастеров Battlefield 6 и Call of Duty Винс Зампелла погиб в Калифорнии. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Винс Зампелла скончался в результате ДТП на шоссе Анхелес-Крест в Южной Калифорнии. Его автомобиль Ferrari 296 GTS съехал с дороги и врезался в бетонное ограждение, а после загорелся. Водителя заблокировало в салоне, он погиб в огне. Пассажир вылетел через лобовое стекло и скончался в больнице.

Винс Зампелла был сооснователем Infinity Ward. Именно при нем Call of Duty стала той, которой ее знают миллионы игроков. Позже ушел и запустил Respawn Entertainment. Студия выпустила Titanfall и Apex Legends. В 2025 году под руководством Зампеллы вышла Battlefield 6.
