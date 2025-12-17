Страшное ДТП на Южной магистрали: столкнулись три авто

В Бишкеке в ночь на 17 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие в районе Южной магистрали, недалеко от здания ГКНБ. По словам очевидцев, скорость одного из автомобилей в момент аварии могла достигать до 180 километров в час.

Как сообщили в правоохранительных органах, ДТП произошло 17 декабря 2025 года около 02.30. Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем ZEEKR 001, двигался по улице Масалиева с запада на восток. На пересечении с улицей Малдыбаева он столкнулся с автомобилем ZEEKR 001.

После первого удара ZEEKR 001 продолжил движение и столкнулся с автомобилем KIA K5.

В результате ДТП водитель первого автомобиля доставлен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Обстоятельства аварии, в том числе точная скорость движения автомобилей, устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.