13:26
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Происшествия

Страшное ДТП на Южной магистрали: столкнулись три авто

В Бишкеке в ночь на 17 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие в районе Южной магистрали, недалеко от здания ГКНБ. По словам очевидцев, скорость одного из автомобилей в момент аварии могла достигать до 180 километров в час.

Как сообщили в правоохранительных органах, ДТП произошло 17 декабря 2025 года около 02.30. Водитель 2001 года рождения, управляя автомобилем ZEEKR 001, двигался по улице Масалиева с запада на восток. На пересечении с улицей Малдыбаева он столкнулся с автомобилем ZEEKR 001.

После первого удара ZEEKR 001 продолжил движение и столкнулся с автомобилем KIA K5.

В результате ДТП водитель первого автомобиля доставлен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.

Обстоятельства аварии, в том числе точная скорость движения автомобилей, устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354916/
просмотров: 1170
Версия для печати
Материалы по теме
Дорожный конфликт в Бишкеке закончился арестом на пять суток
Два автобуса с пассажирами попали в ДТП в центре Бишкека
Провал на перекрестке в Бишкеке ликвидировали за несколько часов
В селе Таш-Мойнок автомобиль врезался в частный дом
Боомское ущелье превратилось в каток: водители жалуются на массовые ДТП
В Оше насмерть сбили школьника, водитель задержан
В Бишкеке автобус № 103 сбил женщину на Моссовете: комментарий мэрии
В Кыргызстане за неделю выявлено более 23 тысяч нарушений ПДД
Чиновник «Кыргыз темир жолу» снял опасную езду 190 километров в час
В Сары-Джоне грузовой кран снова снес ограничительную арку на мосту
Популярные новости
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за&nbsp;рулем&nbsp;&mdash; СМИ Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ
Граждан Казахстана, Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана освободили из&nbsp;рабства в&nbsp;Мьянме Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме
Бизнес
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
17 декабря, среда
13:15
Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментировала мэрия Бишкека Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментиров...
13:09
Садыр Жапаров: Были депутаты, которые писали законы в личных интересах
13:08
Во всех областях Кыргызстан откроют президентские лицеи «Акылман»
13:03
Президент указал на коррупцию в мэриях и айыл окмоту
13:01
Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день