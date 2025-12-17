Страшное ДТП на Южной магистрали: столкнулись три авто

В Бишкеке в ночь на 17 декабря произошло серьезное дорожно-транспортное происшествие в районе Южной магистрали, недалеко от здания ГКНБ. По словам очевидцев, скорость одного из автомобилей в момент аварии могла достигать до 180 километров в час.
После первого удара ZEEKR 001 продолжил движение и столкнулся с автомобилем KIA K5.
В результате ДТП водитель первого автомобиля доставлен в Клиническую больницу скорой медицинской помощи. По предварительным данным, у него закрытая черепно-мозговая травма и сотрясение головного мозга.
Обстоятельства аварии, в том числе точная скорость движения автомобилей, устанавливаются. По факту ДТП проводится проверка.