13:26
USD 87.45
EUR 102.79
RUB 1.10
Происшествия

Ночной рейд на Кулиева: милиция проверила гостиницы и хостелы

Сотрудники ГОМ-8 УВД Первомайского района Бишкека провели оперативно-профилактическое мероприятие на улице Кулиева. Об этом  сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 17 декабря участковые и оперуполномоченные проверили гостиницы, хостелы и другие объекты. В одной из гостиниц обнаружили трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых. С родителями провели профилактическую беседу.

Во время рейда милиционеры также выявили постояльцев в состоянии алкогольного опьянения и факты распития спиртных напитков. Владельцам торговых точек рекомендовали воздержаться от продажи алкоголя.

Кроме того, при патрулировании улицы задержан мужчина, пытавшийся скрыться от сотрудников милиции. Его доставили в отделение для разбирательства.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/354908/
просмотров: 414
Версия для печати
Материалы по теме
Провал на перекрестке в Бишкеке ликвидировали за несколько часов
Рейд против нелегальных межрегиональных такси провели в Бишкеке
Рейд в Подмосковье: почти 40 мигрантов обязали покинуть Россию из-за нарушений
В Бишкеке выписано 290 протоколов на 2,9 миллиона сомов за сжигание мусора
Загрязнение воздуха. В Бишкеке проводят рейды по баням и саунам
В Бишкеке и Оше проверяют санитарное состояние строительных объектов
Рейды по проверке автомоек проходят в Бишкеке
В Ошской области задержали подростков в «антикинотеатрах»
В Бишкеке прошли рейды на угольных базах. Проверяли качество твердого топлива
Ни один объект в Бишкеке не закрыт в связи с экономией электричества — вице-мэр
Популярные новости
Экс-главу Чуйской области&nbsp;КР обвинили в&nbsp;многоженстве Экс-главу Чуйской области КР обвинили в многоженстве
ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД ГКНБ задержал начальника управления Службы охраны МВД
Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за&nbsp;рулем&nbsp;&mdash; СМИ Увольнение министра науки. Чиновника задержали нетрезвым за рулем — СМИ
Граждан Казахстана, Кыргызстана и&nbsp;Узбекистана освободили из&nbsp;рабства в&nbsp;Мьянме Граждан Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана освободили из рабства в Мьянме
Бизнес
Международные переводы по&nbsp;&laquo;Золотой Короне&raquo; стали доступны в&nbsp;Optima24 Международные переводы по «Золотой Короне» стали доступны в Optima24
MegaPay присоединился к&nbsp;проекту взаимного эквайринга &laquo;Элкарт&raquo;&nbsp;&mdash; HUMO MegaPay присоединился к проекту взаимного эквайринга «Элкарт» — HUMO
Скоропостижно ушла из&nbsp;жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова Скоропостижно ушла из жизни отличник народного образования Алиймахан Наржигитова
Новый миллионер недели: &laquo;Оптима Банк&raquo; наградил победителя акции &laquo;20&nbsp;миллионеров&raquo; Новый миллионер недели: «Оптима Банк» наградил победителя акции «20 миллионеров»
17 декабря, среда
13:15
Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментировала мэрия Бишкека Инцидент с выпавшим из автобуса мужчиной прокомментиров...
13:09
Садыр Жапаров: Были депутаты, которые писали законы в личных интересах
13:08
Во всех областях Кыргызстан откроют президентские лицеи «Акылман»
13:03
Президент указал на коррупцию в мэриях и айыл окмоту
13:01
Президент заявил, что Кыргызстан может погасить внешний долг за один день