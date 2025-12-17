Ночной рейд на Кулиева: милиция проверила гостиницы и хостелы

Сотрудники ГОМ-8 УВД Первомайского района Бишкека провели оперативно-профилактическое мероприятие на улице Кулиева. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В ночь на 17 декабря участковые и оперуполномоченные проверили гостиницы, хостелы и другие объекты. В одной из гостиниц обнаружили трое несовершеннолетних без сопровождения взрослых. С родителями провели профилактическую беседу.

Во время рейда милиционеры также выявили постояльцев в состоянии алкогольного опьянения и факты распития спиртных напитков. Владельцам торговых точек рекомендовали воздержаться от продажи алкоголя.

Кроме того, при патрулировании улицы задержан мужчина, пытавшийся скрыться от сотрудников милиции. Его доставили в отделение для разбирательства.