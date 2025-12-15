15:51
Происшествия

Пожар на рынке «Азиз» в Бишкеке ликвидирован

Крупный пожар на рынке «Азиз», расположенном на улице Ганди в Первомайском районе Бишкека, полностью ликвидирован в 13.50. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

По информации оперативного дежурного управления МЧС по столице, площадь возгорания составила ориентировочно 900 квадратных метров. Пострадавших нет.

Отметим, что под руководством заместителя министра чрезвычайных ситуаций Эрнеста Жусупова 60 пожарных оперативно приняли меры по тушению огня. Всего задействовали восемь боевых расчетов, а также оперативную группу Центра управления в кризисных ситуациях, которая вела съемку с помощью дрона. Кроме того, на помощь прибыли три водовоза «Бишкекводоканала».
