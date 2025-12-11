Бишкекчанка обвинила мужа, преподавателя одного из столичных вузов, в избиении

Бишкекчанку Д.Дж. систематически избивает муж с момента заключения брака. Об этом она сообщила журналистам 24.kg.
«Я уже не могу терпеть, держусь только за детей, их у нас двое — старшей 1,5 года, младшему 2,5 месяца», — призналась женщина.
Она обратилась с заявлением в милицию.
По данным милиции, он является преподавателем одного из столичных вузов.
Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района, начата доследственная проверка.
Гражданин Т.Дж. доставлен в следственную службу районного управления, а в последующем передан участковым уполномоченным милиции. Составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 70 (семейное насилие) Кодекса о правонарушениях. До решения суда он находится в камере временного пребывания районного управления.