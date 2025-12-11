11:20
Происшествия
Сюжет: Семейное насилие

Бишкекчанка обвинила мужа, преподавателя одного из столичных вузов, в избиении

Бишкекчанку Д.Дж. систематически избивает муж с момента заключения брака. Об этом она сообщила журналистам 24.kg.

«Я уже не могу терпеть, держусь только за детей, их у нас двое — старшей 1,5 года, младшему 2,5 месяца», — призналась женщина.

Она обратилась с заявлением в милицию.

По данным пресс-службы УВД Октябрьского района, 11 декабря 2025 года примерно в 00.25 в службу «102» ГУВД Бишкека поступило сообщение о насилии в семье в столичном 11-м микрорайоне. На место происшествия незамедлительно выехали сотрудники полка ППСМ ГУВД Бишкека, по приезде факт подтвердился. Гражданин Т.Дж., 1988 года рождения, выражался нецензурной бранью и ударил жену.

По данным милиции, он является преподавателем одного из столичных вузов. 

Факт зарегистрирован в ЖУИ УВД Октябрьского района, начата доследственная проверка.

Гражданин Т.Дж. доставлен в следственную службу районного управления, а в последующем передан участковым уполномоченным милиции. Составлен протокол об административном правонарушении на основании статьи 70 (семейное насилие) Кодекса о правонарушениях. До решения суда он находится в камере временного пребывания районного управления.

УВД Октябрьского района призывает пострадавших от насилия в семье и лиц, ставших свидетелями, незамедлительно сообщать о происходящем ближайшему сотруднику милиции или по короткому круглосуточному номеру 102.
