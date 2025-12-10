В Таласе раскрыли крупную коррупционную схему: 60 гектаров отдали родственникам

ГКНБ задержал главу Аманбаевского айыл аймагы и земельного специалиста по подозрению в коррупции и злоупотреблении служебным положением. Об этом сообщили в пресс-центре спецслужб.

По данным следствия, в 2024 году Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности за счет республиканского бюджета установило систему капельного орошения и водный бассейн на участке площадью 60 гектаров в селе Бакайыр.

Проверкой установлено, что руководитель айыл аймагы У.Б.А. и земельный специалист Б.С.А. передали этот участок в аренду своим близким родственникам, действуя в личных интересах и нарушив законодательство.

Государству причинен ущерб в размере 1 миллиона 579 тысяч 980 сомов, что квалифицируется как особо крупный.

Оба подозреваемых задержаны и водворены в изолятор временного содержания Таласского РОВД.

Следствие и оперативные мероприятия по установлению других причастных лиц продолжаются.