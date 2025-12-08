17:16
Происшествия

Главу «Бишкексвета» задержали по уголовному делу о невыгодном контракте

ГКНБ задержал ряд должностных лиц муниципального предприятия «Бишкексвет» мэрии Бишкека в рамках расследования уголовного дела о коррупции в сфере государственных закупок. Об этом сообщили в спецслужбе.

По данным ведомства, следственно-оперативные мероприятия были направлены на выявление нарушений, создающих необоснованную финансовую нагрузку на местный бюджет. В ходе проверки установлены многочисленные факты нарушений при закупке опор освещения для благоустройства парка имени Чингиза Айтматова.

Следствие установило, что сотрудники предприятия, действуя в сговоре с подрядчиком, заключили заведомо невыгодный контракт, что привело к присвоению денежных средств в особо крупном размере.

Уголовное дело возбудили по статье 339 («Заключение заведомо невыгодного контракта») УК КР.

Как отмечается, 5 декабря предъявили обвинение директору МП «Бишкексвет» Т.Э.Т., главному инженеру И.Э.И. и директору ОсОО «Т.С.» Н.Р.А.. Все трое задержаны и помещены в СИЗО ГКНБ.
