Происшествия

В Узбекистане ночью произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане

В Узбекистане ночью произошло землетрясение, которое ощущалось в Кыргызстане. Об этом сообщает Институт сейсмологии Национальной академии наук КР.

Уточняется, что подземные толчки силой около 5 в эпицентре зафиксированы сегодня ночью в 3.04.

Очаг землетрясения располагался на территории Узбекистана, в 40 километрах к юго-западу от кыргызстанского села Чон-Сай, в 40 километрах к северо-западу от города Коканд (РУз), в 43 километрах к юго-западу от кыргызстанского села Беш-Таш, в 80 километрах к юго-западу от города Наманган (РУз), в 80 километрах к юго-востоку от кыргызстанского села Терек-Сай, в 88 километрах к северу от города Баткен, в 140 километрах к юго-востоку от города Ташкент.

Интенсивность землетрясения составила в кыргызстанских селах Беш-Таш, Чон-Сай, Кок-Таш,Тенги — 3,5 балла, в селе Терек-Сай — 3 балла.
