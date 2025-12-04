12:53
Происшествия

ГКНБ вернул в собственность государства здание быткомбината «Асем» в Караколе

ГКНБ сообщил о возврате в госсобственность быткомбината «Асем» в Караколе. Объект передан на баланс муниципалитета города. Его площадь составляет 4 тысячи 28 квадратных метров, земельный участок — 0,5 гектара.

В ведомстве отметили, что здание, расположенное в центре Каракола, незаконно приватизировано еще в 1993 году. Фонд государственного имущества реализовал объект путем прямой продажи, без аукциона, что противоречило нормам Закона «Об общих началах разгосударствления и приватизации в Республике Кыргызстан» от 20 декабря 1991-го.

ГКНБ
Фото ГКНБ. В собственность государства возвращено здание быткомбината «Асем» в Караколе

По данным спецслужб, в ходе оперативно-следственных мероприятий собственники согласились добровольно передать быткомбинат «Асем» и прилегающий участок на баланс мэрии Каракола.

В ГКНБ подчеркнули, что работа по возврату незаконно отчужденных объектов в государственную собственность продолжается.
