Происшествия

Владелец комплекса «Автовнештранс» добровольно вернул объект государству

В госсобственность вернули крупный имущественный комплекс и земельный участок в Иссык-Кульской области, ранее приватизированные с нарушениями. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.

По его данным, проверку вели в рамках уголовного дела о коррупции при приватизации ГП «Автовнештранс» (в прошлом — иссык-кульское отделение госпредприятия).

Речь об имущественном комплексе площадью 7 тысяч 245,74 квадратных метра и земельном участке площадью 50 тысяч 414 квадратных метров. По данным ГКНБ, приватизация этих объектов сопровождалась коррупционными действиями, что и стало основанием для расследования.

В итоге владелец признал факт и добровольно вернул имущество государству.

В ведомстве подчеркнули, что работа по возврату незаконно приватизированных земель и объектов продолжается в рамках государственной политики по защите госактивов.
