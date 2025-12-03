Владелец комплекса «Автовнештранс» добровольно вернул объект государству

В госсобственность вернули крупный имущественный комплекс и земельный участок в Иссык-Кульской области, ранее приватизированные с нарушениями. Об этом сообщил пресс-центр ГКНБ.
По его данным, проверку вели в рамках уголовного дела о коррупции при приватизации ГП «Автовнештранс» (в прошлом — иссык-кульское отделение госпредприятия).
В итоге владелец признал факт и добровольно вернул имущество государству.
В ведомстве подчеркнули, что работа по возврату незаконно приватизированных земель и объектов продолжается в рамках государственной политики по защите госактивов.