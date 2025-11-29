12:09
Выборы в ЖК. Зафиксированы первые нарушения при голосовании вне помещений

Сегодня в Кыргызстане началось голосование вне помещений на досрочных парламентских выборах, и уже зафиксированы первые нарушения. Об этом в своем Telegram-канале сообщил кандидат в депутаты Дастан Бекешев.

По его словам, на участке № 1130 члены УИК решили выехать за пределы своих границ.

«Они находятся в 5-м микрорайоне, а поехали в 12-й. Хотя ЦИК предупреждала, что бюллетень избирателя не будут принимать, если он по факту не живет по месту прописки. Но в этот раз почему-то члены УИК выехали. Что еще хуже, избиратель проголосовал, а урна еще не приехала. На участке № 1161 в селе Кок-Жар председатель УИК отправила членов на голосование, а сама стала кому-то звонить и говорить, как и за кого надо проголосовать. Остальные нарушения мелкие: где-то чек не распечатался, где-то поздно начали. Но на два первых нарушения, думаю, нужно обратить внимание», — сказал Дастан Бекешев.

Напомним, в КР сегодня в 8.00 официально завершилась агитационная кампания и наступил «день тишины». Завтра, 30 ноября, в стране состоятся досрочные выборы депутатов Жогорку Кенеша.
