Происшествия

ГКНБ вернул государству 7,2 гектара земли и консервный завод в Токмоке

ГКНБ установил факт незаконной приватизации консервного завода в Токмоке и вернул его на баланс государства. Об этом сообщил пресс-центр ведомства.

В ходе расследования выяснилось, что Токмокский консервный завод в 1993 году преобразовали в АО «Ак-Тилек», а затем в АО «Консервный завод». В 1996-м ему предоставили земельный участок площадью 7,238 гектара под производственную базу.

Схема сомнительной передачи акций:

  • В феврале 1998 года 100 процентов акций АО «Консервный завод» передали гражданину КР Э.Ж.А.
  • Впоследствии он продал их ОсОО «Аквамарин» за 350 тысяч сомов по договору купли-продажи, который не оформлен документально.
  • 23 мая 2007-го АО «Консервный завод» передали гражданину Китая Д.Ц. без заключения договора купли-продажи и оформления соответствующих документов.

Сейчас акции ОсОО «Консервный завод» распределены между тремя гражданами КР и КНР.

ГКНБ установил, что в государственных агентствах и архивных службах отсутствуют документы, подтверждающие законность передачи предприятия в частную собственность.

На основании этих данных в ходе доследственных оперативно-проверочных действий здания, склады и земельный участок площадью 7,238 гектара завода вернули государству.

Кроме того, гражданин Китая Д.Ц. добровольно и безвозмездно передал ГАУГИ имущество стоимостью 10 миллионов сомов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352677/
просмотров: 550
