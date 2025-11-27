Убийство Айзирек Эралиевой. Суд оставил приговор супругу без изменений

Ошский областной суд оставил без изменений приговор супругу 38-летней Айзирек Эралиевой, убитой им после встречи выпускников. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Ранее Узгенский районный суд приговорил Бауржана Абдумаликова к 18 годам лишения свободы и штрафу в 100 тысяч сомов.

Напомним, 26 мая 2025 года 38-летняя жительница Кара-Кульджинского района Айзирек Эралиева с мужем посетила торжество в школе, где отмечали 20-летие выпуска. После мероприятия мужчина сначала избил супругу, а затем застрелил.