Авиакатастрофа в Актау. Казахстан скоро опубликует информацию о расследовании

Отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу 25 декабря близ Актау, будет представлен до конца этого года. Об этом сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров на брифинге в правительстве, пишет Tengrinews.kz.

Максат Калиакпаров напомнил, что первые предварительные результаты за три месяца уже были полностью представлены соответствующей комиссией. Сейчас проводится более глубокое расследование с участием сложных экспертиз. По словам Калиакпарова, это трудоемкая работа, по завершении которой СМИ будет представлен итоговый отчет.

«Мы сейчас не можем назвать точные сроки. Это достаточно серьезный вопрос, поэтому гарантировать дату я не могу. Но по итогам года мы предоставим пресс-релиз», — сказал вице-министр.

Напомним, 25 декабря 2024 года в трех километрах от аэропорта Актау произошла авиакатастрофа с участием самолета Embraer азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение при попытке экстренной посадки.

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, в том числе 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.