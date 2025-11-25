22:38
USD 87.45
EUR 100.82
RUB 1.12
Происшествия

Авиакатастрофа в Актау. Казахстан скоро опубликует информацию о расследовании

Отчет по расследованию крушения самолета Azerbaijan Airlines (AZAL), потерпевшего катастрофу 25 декабря близ Актау, будет представлен до конца этого года. Об этом сообщил вице-министр транспорта Максат Калиакпаров на брифинге в правительстве, пишет Tengrinews.kz.

Максат Калиакпаров напомнил, что первые предварительные результаты за три месяца уже были полностью представлены соответствующей комиссией. Сейчас проводится более глубокое расследование с участием сложных экспертиз. По словам Калиакпарова, это трудоемкая работа, по завершении которой СМИ будет представлен итоговый отчет.

«Мы сейчас не можем назвать точные сроки. Это достаточно серьезный вопрос, поэтому гарантировать дату я не могу. Но по итогам года мы предоставим пресс-релиз», — сказал вице-министр.

Напомним, 25 декабря 2024 года в трех километрах от аэропорта Актау произошла авиакатастрофа с участием самолета Embraer азербайджанской авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL). Самолет, выполнявший рейс Баку — Грозный, потерпел крушение при попытке экстренной посадки.

По информации МЧС Казахстана, на борту находились 62 пассажира и 5 членов экипажа, в том числе 42 гражданина Азербайджана, 16 граждан России, 6 граждан Казахстана и 3 гражданина Кыргызстана.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/352237/
просмотров: 336
Версия для печати
Материалы по теме
На авиашоу в Дубае разбился самолет
В Грузии разбился турецкий военно-транспортный самолет C-130
В США разбился грузовой самолет UPS — 7 погибших, 11 раненых
В аэропорту Гонконга самолет выкатился с полосы, столкнулся с авто и упал в море
Авиакатастрофа в Актау. Владимир Путин рассказал о причинах трагедии
Авиакатастрофа в Актау. МИД России проинформировал о страховых выплатах
Садыр Жапаров выразил соболезнования Владимиру Путину в связи с авиакатастрофой
В Амурской области разбился пассажирский Ан-24, на борту было более 40 человек
Азербайджан решил подать иск против России из-за крушения самолета AZAL
Крушение самолета в Индии. Обнародован промежуточный отчет об авиакатастрофе
Популярные новости
Еще одно землетрясение произошло в&nbsp;Кыргызстане Еще одно землетрясение произошло в Кыргызстане
Более 5&nbsp;миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам Более 5 миллионов сомов лишилась жительница Токмока, поверив мошенникам
Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой Экс-судьи получили взятку, чтобы изменить приговор убийце Айсулуу Мукашевой
За&nbsp;призывы к&nbsp;массовым беспорядкам задержан Темирлан Султанбеков За призывы к массовым беспорядкам задержан Темирлан Султанбеков
Бизнес
Сбережения растут быстрее с&nbsp;&laquo;Новогодним депозитом&raquo; до&nbsp;16&nbsp;процентов от&nbsp;MBANK Сбережения растут быстрее с «Новогодним депозитом» до 16 процентов от MBANK
Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения Beeline помогает создавать комфортные условия для обучения
Удобные сервисы в&nbsp;мобильном приложении KICB&nbsp;&mdash; оплачивайте ОСАГО быстро и&nbsp;удобно Удобные сервисы в мобильном приложении KICB — оплачивайте ОСАГО быстро и удобно
BAKAI отправляет 8&nbsp;человек на&nbsp;UFC Fight Night в&nbsp;Катаре! Определены победители BAKAI отправляет 8 человек на UFC Fight Night в Катаре! Определены победители
25 ноября, вторник
22:27
Отбор на Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволили во время турнира Отбор на Кубок Азии. Тренера сборной Кыргызстана уволил...
22:05
Ограбление Лувра. Задержан еще один подозреваемый
21:49
Авиакатастрофа в Актау. Казахстан скоро опубликует информацию о расследовании
21:25
Нейросети смогли заменить нутрициологов в соцсетях и упростить жизнь худеющим
21:11
Садыр Жапаров и Владимир Путин возложили венки к Вечному огню в Бишкеке