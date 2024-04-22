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Прокуратура опротестовала изменение меры пресечения Акжолтоу Тукунову

Прокуратура Аламединского района подала апелляционную жалобу в Чуйский областной суд, опротестовывая решение райсуда, в котором задержание Акжолтоя Тукунова признано незаконным.

Напомним, бывший замглавы Антимонопольной службы был отпущен под подписку о невыезде.

В ГУВД Чуйской области сообщили, что прокуратура просит суд изменить меру пресечения в отношении Акжолтоя Тукунова на арест с содержанием в СИЗО-1 Бишкека.  

Дата заседания судебной коллегии пока не известна.

В райсуде заявляли, что задержание экс-замглавы Службы антимонополии Акжолтоя Тукунова в качестве обвиняемого признано незаконным и необоснованным.  

«Постановлением следственного судьи Аламединского района от 19 апреля 2024 года задержание А.Ш. Тукунова в качестве обвиняемого признано незаконным и необоснованным в связи с грубейшими нарушениями требований статей 96 и 97 Уголовно-процессуального кодекса КР», — говорится в сообщении.

В отношении Акжолтоя Тукунова суд применил меру пресечения в виде подписки о невыезде до 16 июня.

Ранее сообщалось о задержании экс-замглавы Службы антимонополии Акжолтоя Тукунова. Его подозревают в призывах к массовым беспорядкам.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/292181/
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