Задержан подозреваемый в мошенничестве. Завладел авто стоимостью $13,5 тысячи

В Иссык-Атинском районе задержали подозреваемого в мошенничестве, который обманом завладел автомобилем стоимостью $13,5 тысячи. Об этом сообщила пресс-служба ГУВД Чуйской области.

По ее данным, 22 августа в отдел внутренних дел Иссык-Атинского района с письменным заявлением обратился житель села Кенеш с просьбой принять меры в отношении гражданина Ш.Ш., 1987 года рождения, который вошел в доверие, завладел его автомобилем Mercedes-Benz 213 и скрылся.

Фото пресс-службы ГУВД Чуйской области

По факту возбудили уголовное дело по статье «Мошенничество» УК КР. Подозреваемого задержали и водворили в ИВС.

В ходе расследования выяснилось, что Ш.Ш. заложил автомобиль своему знакомому за $5 тысяч. Позже машину продали третьим лицам. В настоящее время проверяется возможная причастность подозреваемого к аналогичным преступлениям в районе. Расследование продолжается.