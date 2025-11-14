В Бишкеке иностранцы хотели незаконно отправлять кыргызстанцев работать в Европу

Центр трудоустройства граждан за рубежом предотвратил попытку незаконного найма граждан Кыргызстана для работы в Европе. Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

По ее данным, в центр поступила информация, что иностранные граждане организовали массовый набор кыргызстанцев с целью их последующего трудоустройства в Европе.

«Установлено, что организаторы не имели официального разрешения на осуществление деятельности по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за рубежом. Собранные материалы переданы в МВД для проверки и предоставления правовой оценки действиям организаторов», — говорится в сообщении.

Центр обращает внимание хозяйствующих субъектов, физических и юридических лиц, что деятельность по трудоустройству граждан Кыргызской Республики за пределами страны допускается исключительно при наличии действующего разрешения, выданного в установленном порядке.

Проверить легальность агентства можно на официальном сайте центра.