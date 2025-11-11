12:48
Происшествия

Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы

В Бишкеке задержан молодой человек, подозреваемый в причинении тяжелой травмы официанту. Об этом сообщили в Первомайском РУВД.

Инцидент произошел 9 ноября в одном из ночных клубов в центре города. В ходе конфликта 24-летний сотрудник заведения получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в медицинское учреждение.

УВД
Фото УВД. Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы

Подозреваемый — 22-летний К.А. — задержан и помещен в ИВС.

По данному факту проводится расследование. Правоохранительные органы выясняют мотивы конфликта и собирают показания очевидцев.
