В Бишкеке задержан молодой человек, подозреваемый в причинении тяжелой травмы официанту. Об этом сообщили в Первомайском РУВД.

Инцидент произошел 9 ноября в одном из ночных клубов в центре города. В ходе конфликта 24-летний сотрудник заведения получил закрытую черепно-мозговую травму и был госпитализирован в медицинское учреждение.

Фото УВД. Официанту разбили голову в ночном клубе. Задержан 22-летний житель столицы

Подозреваемый — 22-летний К.А. — задержан и помещен в ИВС.

По данному факту проводится расследование. Правоохранительные органы выясняют мотивы конфликта и собирают показания очевидцев.