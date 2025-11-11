«Притон» в Бишкеке: 12 женщин аморального поведения задержаны

Сотрудники ГУВД Бишкека и районных УВД провели профилактическое мероприятие под названием «Притон». Об этом сообщили в пресс-службе городского УВД.

Целью рейда было выявление лиц, оказывающих интимные услуги, а также пресечение организации притонов и связанных с этим правонарушений.

По данным милиции, в ходе мероприятия, которое проводилось с 5 по 10 ноября:

41 человек, ведущий аморальный образ жизни, был доставлен в отделы внутренних дел для проведения профилактических и следственных мероприятий;

проверены 12 саун и 26 гостиниц на территории столицы;

владельцы и администраторы данных заведений были приглашены в следственную службу ГУВД, где им разъяснили требования законодательства и взяли письменные обязательства о его соблюдении.

По итогам рейда в отношении 12 женщин, оказывавших интимные услуги, составлены административные протоколы по статье 126 Кодекса КР о нарушениях («Мелкое хулиганство»).

В ГУВД отметили, что подобные мероприятия проводятся на системной основе и направлены на профилактику правонарушений, укрепление общественного порядка и защиту нравственных ценностей.

Столичная милиция призывает граждан сообщать о фактах существования притонов и незаконной деятельности по номеру 102.