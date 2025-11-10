За неделю на дорогах Кыргызстана задержали более 300 пьяных водителей

В Кыргызстане за неделю зарегистрировали свыше 23 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщило Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.
По предварительным данным, с 3 по 9 ноября инспекторы выявили 23 тысячи 654 факта нарушений. Среди них:
- управление транспортом без необходимых документов — 1 тысяча 878 случаев;
- вождение в состоянии опьянения — 309;
- незаконная тонировка стекол — 138;
- нарушения с участием пешеходов — 762;
- эксплуатация автомобиля с техническими нарушениями — 3 тысячи 256;
- опасное вождение (автохулиганство) — 24;
- превышение установленной скорости — 3 тысячи 387;
- управление авто с поддельными госномерами — 5;
- другие нарушения — 10 тысяч 694.
Кроме того, 3 тысячи 201 машину водворили на штрафстоянки.
В ведомстве призвали водителей строго соблюдать ПДД и напомнили, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника.