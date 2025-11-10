За неделю на дорогах Кыргызстана задержали более 300 пьяных водителей

В Кыргызстане за неделю зарегистрировали свыше 23 тысяч нарушений Правил дорожного движения. Об этом сообщило Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД.

По предварительным данным, с 3 по 9 ноября инспекторы выявили 23 тысячи 654 факта нарушений. Среди них:

управление транспортом без необходимых документов — 1 тысяча 878 случаев;

вождение в состоянии опьянения — 309;

незаконная тонировка стекол — 138;

нарушения с участием пешеходов — 762;

эксплуатация автомобиля с техническими нарушениями — 3 тысячи 256;

опасное вождение (автохулиганство) — 24;

превышение установленной скорости — 3 тысячи 387;

управление авто с поддельными госномерами — 5;

другие нарушения — 10 тысяч 694.

Кроме того, 3 тысячи 201 машину водворили на штрафстоянки.

В ведомстве призвали водителей строго соблюдать ПДД и напомнили, что безопасность на дорогах зависит от каждого участника.