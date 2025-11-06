14:55
USD 87.45
EUR 100.46
RUB 1.08
Происшествия

Очередной несовершеннолетний водитель задержан за нарушение ПДД в Бишкеке

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали несовершеннолетнего водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По данным инспекции, подросток самостоятельно затонировал лобовое стекло автомобиля, а также установил на него специальные световые и звуковые сигналы, имитирующие оборудование оперативных служб. Разрешения на такую установку у него не было.

Машина остановлена в ходе рейда. На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, авто помещено на штрафстоянку.

В УПСМ отмечают, что в последнее время среди несовершеннолетних набирает опасную популярность игнорирование Правил дорожного движения.

«Мы призываем родителей усилить контроль, объяснять детям возможные последствия таких действий. Любое нарушение на дороге может привести к трагедии», — подчеркнули в ведомстве. 
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/349911/
просмотров: 678
Версия для печати
Материалы по теме
В Бишкеке возле ночного клуба «Булки» произошла массовая драка
В Бишкеке в страшной аварии погибли двое подростков, еще один госпитализирован
Сотрудники УПСМ и экоактивист вместе убрали панораму Бишкека
За неделю в Кыргызстане задержали почти 400 нетрезвых водителей
Сотрудники УПСМ Бишкека помогли потерявшейся девочке найти дорогу домой
За сутки в Бишкеке задержаны 50 водителей без водительских удостоверений
В Бишкеке проходит масштабный рейд «За рулем»
После видео с дрифтом в Бишкеке в милицию вызвали представителей автосалона
За три часа в Бишкеке водителей оштрафовали на 465 тысяч сомов
За неделю в Кыргызстане зафиксировано более 24 тысяч фактов нарушения ПДД
Популярные новости
В&nbsp;Чуйской области задержан дроппер В Чуйской области задержан дроппер
Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и&nbsp;милиционера Помогали избежать наказания. ГКНБ задержал психолога и милиционера
На&nbsp;Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и&nbsp;конфликты между водителями На Тоо-Ашуу из-за снегопада огромные пробки и конфликты между водителями
На&nbsp;объездной дороге в&nbsp;яму, не&nbsp;огражденную лентами, упала машина На объездной дороге в яму, не огражденную лентами, упала машина
Бизнес
Elite House запускает &laquo;Оранжевую пятницу x4&raquo;&nbsp;&mdash; время теплых цен Elite House запускает «Оранжевую пятницу x4» — время теплых цен
&laquo;Айыл Банк&raquo; представил&nbsp;KP на&nbsp;региональном круглом столе UNEPFI в&nbsp;Брюсселе «Айыл Банк» представил KP на региональном круглом столе UNEPFI в Брюсселе
Тариф Exclusive от&nbsp;MEGA: связь премиум-класса и&nbsp;особые условия в&nbsp;KARVEN Тариф Exclusive от MEGA: связь премиум-класса и особые условия в KARVEN
В&nbsp;Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности В Бишкеке состоялся венгерско-кыргызский форум пищевой промышленности
6 ноября, четверг
14:33
Отключают ли у вас электричество и как часто? Опрос читателей Отключают ли у вас электричество и как часто? Опрос чит...
14:21
В городе Ош неизвестные повредили новые гранитные лестницы возле моста
14:18
Кабмин ограничивает освещение госучреждений для экономии электроэнергии
14:05
Город на трещине: почему вблизи Иссык-Атинского разлома усиливают все постройки
13:54
Очередной несовершеннолетний водитель задержан за нарушение ПДД в Бишкеке