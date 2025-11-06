Очередной несовершеннолетний водитель задержан за нарушение ПДД в Бишкеке

В Бишкеке сотрудники управления Патрульной службы милиции задержали несовершеннолетнего водителя, который грубо нарушил Правила дорожного движения. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ.

По данным инспекции, подросток самостоятельно затонировал лобовое стекло автомобиля, а также установил на него специальные световые и звуковые сигналы, имитирующие оборудование оперативных служб. Разрешения на такую установку у него не было.

Машина остановлена в ходе рейда. На нарушителя составлен протокол об административном правонарушении, авто помещено на штрафстоянку.

В УПСМ отмечают, что в последнее время среди несовершеннолетних набирает опасную популярность игнорирование Правил дорожного движения.

«Мы призываем родителей усилить контроль, объяснять детям возможные последствия таких действий. Любое нарушение на дороге может привести к трагедии», — подчеркнули в ведомстве.