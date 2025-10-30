На улице Осмонкула в столице произошла авария, в результате которой пострадали шесть несовершеннолетних. Об этом сообщили в пресс-службе УПСМ Бишкека.

ДТП произошло около 1.30 напротив дома № 209. Неустановленный водитель, управляя Hyundai Sonata, не справился с управлением, после чего автомобиль врезался в трансформаторную будку и ограждение частного дома.

Фото из социальных сетей. В Бишкеке шесть подростков пострадали в ночном ДТП

В результате столкновения шесть пассажиров-подростков получили телесные повреждения и были доставлены в больницу.

По предварительным данным, за рулем находился несовершеннолетний. Его личность устанавливается. Машина помещена на штрафстоянку, назначены экспертизы, проводится доследственная проверка.

ГУВД столицы призвало родителей контролировать поведение своих детей и не допускать управления автомобилем несовершеннолетними без водительских прав. «Просим объяснять детям опасность подобных поступков и необходимость соблюдения Правил дорожного движения», — отметили там.