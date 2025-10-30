09:01
Происшествия

Гибель двух кыргызстанцев в ДТП в США прокомментировали в МИД

Генеральное консульство Кыргызстана в Чикаго находится на постоянной связи с семьями погибших и пострадавших в ДТП в США кыргызстанцев, сообщает пресс-служба МИД.

«С момента несчастного случая Генконсульство КР в Чикаго находится на постоянной связи с семьями погибших и пострадавших граждан, оказывается консульско-правовая помощь. Установлена связь с представителями местных правоохранительных органов и ритуальных служб.

Фото из социальных сетей друзей

В настоящее время совместно с компетентными органами Штатов проводится работа по уточнению всех обстоятельств произошедшего, а также по организации необходимых процедур, в том числе связанных с транспортировкой тел погибших на родину», — проинформировали в ведомстве.

МИД держит ситуацию на особом контроле и продолжит оказывать всестороннее содействие пострадавшим и их семьям.

Напомним, в штате Индиана произошла смертельная авария с участием граждан Кыргызстана. Ночью 27 октября в Уэст-Лафейетте автомобиль Mercedes-Benz врезался в бетонный столб и загорелся. В результате ДТП погибли двое молодых людей: Чынгыз Сарыбаев скончался на месте, а 21-летний Ясин Сейдибалиев умер в больнице. Третий пассажир — Кайрат Алтынбеков — находится в лечебнице в тяжелом состоянии.
