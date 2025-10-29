В США в ДТП погибли двое кыргызстанцев, еще один в тяжелом состоянии

В штате Индиана произошла смертельная авария с участием граждан Кыргызстана. Об этом пишет Journal Courier.
Ночью 27 октября в Уэст-Лафейетте автомобиль Mercedes-Benz врезался в бетонный столб и загорелся. В результате ДТП погибли двое молодых людей: Чынгыз Сарыбаев скончался на месте, а 21-летний Ясин Сейдибалиев умер в больнице. Третий пассажир — Кайрат Алтынбеков — находится в лечебнице в тяжелом состоянии.
По информации полиции округа, все трое были на дне рождения в частном доме в соседнем округе Уайт. Поздно ночью они решили съездить в магазин. На обратном пути попали в ДТП.
Друзья, оставшиеся в доме, проснулись и обнаружили, что трое товарищей отсутствуют. Отправившись на поиски, они наткнулись на место происшествия уже после прибытия полиции и пожарных.
Расследование продолжается.
Кыргызская диаспора в Соединенных Штатах организовала сбор средств в помощь пострадавшему и для покрытия расходов на похороны погибших.
Реквизиты для помощи:
Для США (Zelle):
aziretkhano@gmail.com
isabekovadis7@gmail.com
+17733047725 — Мафтуна
Для Кыргызстана:
4177 4901 9033 2553
SARYBAEVA AIPERI
+996995100698
АЙПЕРИ САРЫБАЕВА