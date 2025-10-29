В США в ДТП погибли двое кыргызстанцев, еще один в тяжелом состоянии

В штате Индиана произошла смертельная авария с участием граждан Кыргызстана. Об этом пишет Journal Courier.

Ночью 27 октября в Уэст-Лафейетте автомобиль Mercedes-Benz врезался в бетонный столб и загорелся. В результате ДТП погибли двое молодых людей: Чынгыз Сарыбаев скончался на месте, а 21-летний Ясин Сейдибалиев умер в больнице. Третий пассажир — Кайрат Алтынбеков — находится в лечебнице в тяжелом состоянии.

Фото из социальных сетей друзей

Согласно данным СМИ, все трое получили серьезные ожоги, их нашли вне машины, что, возможно, указывает на попытку пострадавших выбраться из авто после столкновения.

По информации полиции округа, все трое были на дне рождения в частном доме в соседнем округе Уайт. Поздно ночью они решили съездить в магазин. На обратном пути попали в ДТП.

Друзья, оставшиеся в доме, проснулись и обнаружили, что трое товарищей отсутствуют. Отправившись на поиски, они наткнулись на место происшествия уже после прибытия полиции и пожарных.

Расследование продолжается.

Кыргызская диаспора в Соединенных Штатах организовала сбор средств в помощь пострадавшему и для покрытия расходов на похороны погибших.

Реквизиты для помощи:

Для США (Zelle):

aziretkhano@gmail.com

isabekovadis7@gmail.com

+17733047725 — Мафтуна

Для Кыргызстана:

4177 4901 9033 2553

SARYBAEVA AIPERI

+996995100698

АЙПЕРИ САРЫБАЕВА