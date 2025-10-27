23:39
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Происшествия

В Германии из-за птичьего гриппа забили 400 тысяч голов домашней птицы

В Германии из-за птичьего гриппа забили 400 тысяч голов домашней птицы. Об этом сообщает DW.

На это были вынуждены пойти 30 птицеводческих ферм ФРГ, в основном расположенных на северо-востоке страны. В частности, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания в двух локациях было уничтожено почти 150 тысяч кур-несушек. В соседней земле Бранденбург объявили о намерении забить еще 130 тысяч птиц.

Эпидемиологи из Института имени Фридриха Леффлера ожидают, что вспышка болезни будет продолжаться. Основными переносчиками вируса штамма H5N1 являются перелетные птицы, которые сейчас мигрируют на юг. Сами они также страдают от птичьего гриппа: в Бранденбурге отмечена массовая гибель журавлей.

Эксперты ожидают повторения ситуации зимы 2020-2021 годов — тогда от птичьего гриппа погибли более двух миллионов птиц. Немецкие фермеры уже предупреждают о возможном дефиците яиц и мяса птицы из-за вспышки птичьего гриппа.

Птичий грипп (высокопатогенный грипп птиц) — острое инфекционное заболевание, вызываемое РНК-содержащими вирусами гриппа типа А, циркулирующими среди диких и домашних птиц. Существует множество типов (штаммов) этого вируса, например, H5N1, H7N9, H5N8.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348709/
просмотров: 262
Версия для печати
Материалы по теме
В Японии разработали лазерные дроны для защиты кур от птичьего гриппа
На границе США в 2025 году конфисковали больше куриных яиц, чем наркотиков
Первый случай заражения человека птичьим гриппом А H5N2 выявили в Мексике
В США выявлен первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа от скота
У кошек в Польше обнаружили птичий грипп
Очередная вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Китае
Новая напасть. В Китае зарегистрирована вспышка птичьего гриппа
Кыргызстан снял ограничения на ввоз птицы из Казахстана
Птичий грипп. Депутат не понимает, зачем запрещать импорт мяса из Казахстана
Казахстан считает, что запрет на ввоз мяса птицы в Кыргызстан неправомерен
Популярные новости
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
В&nbsp;Бишкеке женщина выпала с&nbsp;балкона В Бишкеке женщина выпала с балкона
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
Взяла 500 тысяч сомов и&nbsp;исчезла. Милиция задержала подозреваемую в&nbsp;мошенничестве Взяла 500 тысяч сомов и исчезла. Милиция задержала подозреваемую в мошенничестве
Бизнес
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в&nbsp;Нарыне KICB поддержал создание первого высокотехнологичного госпиталя в Нарыне
27 октября, понедельник
23:39
Шарип уулу Билол завоевал бронзовую медаль чемпионата мира по борьбе (U-23) Шарип уулу Билол завоевал бронзовую медаль чемпионата м...
23:38
В смартфонах Samsung появится ИИ-функция приоритетных уведомлений
23:30
Кыргызстанец Асан уулу Омурбек завоевал серебро чемпионата мира по борьбе (U-23)
23:06
Мэру Стамбула предъявили новые обвинения. На этот раз в политическом шпионаже
23:02
Мирлану Таалайбекову (Царикаеву) выбили шесть зубов и рассекли губу