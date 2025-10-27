В Германии из-за птичьего гриппа забили 400 тысяч голов домашней птицы. Об этом сообщает DW.

На это были вынуждены пойти 30 птицеводческих ферм ФРГ, в основном расположенных на северо-востоке страны. В частности, в федеральной земле Мекленбург — Передняя Померания в двух локациях было уничтожено почти 150 тысяч кур-несушек. В соседней земле Бранденбург объявили о намерении забить еще 130 тысяч птиц.

Эпидемиологи из Института имени Фридриха Леффлера ожидают, что вспышка болезни будет продолжаться. Основными переносчиками вируса штамма H5N1 являются перелетные птицы, которые сейчас мигрируют на юг. Сами они также страдают от птичьего гриппа: в Бранденбурге отмечена массовая гибель журавлей.

Эксперты ожидают повторения ситуации зимы 2020-2021 годов — тогда от птичьего гриппа погибли более двух миллионов птиц. Немецкие фермеры уже предупреждают о возможном дефиците яиц и мяса птицы из-за вспышки птичьего гриппа.

Птичий грипп (высокопатогенный грипп птиц) — острое инфекционное заболевание, вызываемое РНК-содержащими вирусами гриппа типа А, циркулирующими среди диких и домашних птиц. Существует множество типов (штаммов) этого вируса, например, H5N1, H7N9, H5N8.