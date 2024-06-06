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Общество

Первый случай заражения человека птичьим гриппом А H5N2 выявили в Мексике

В Мексике зафиксирован первый случай заражения человека вирусом птичьего гриппа типа A (H5N2) с летальным исходом. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ).

По ее данным, вирус выявлен у 59-летнего жителя штата Мехико.

«Это первый лабораторно подтвержденный случай заражения человека вирусом гриппа A (H5N2), зарегистрированный в мире, и первое заражение человека птичьим вирусом H5, зафиксированное в Мексике. Источник заражения в настоящее время не известен», — говорится в сообщении.

Отмечается, что 17 апреля у пациента развились лихорадка, одышка, диарея и тошнота. Через неделю мужчина обратился в больницу, его госпитализировали. В тот же день пациент скончался. 22 мая в Национальном центре гриппа Мексики по результатам исследований подтвердили, что он был инфицирован подтипом гриппа A (H5N2). Ранее мужчина не контактировал с домашней птицей или другими животными.

ВОЗ оценивает текущий риск для населения в целом, связанный с этим вирусом, как низкий.

Она напоминает, что вирусы гриппа животных обычно циркулируют среди них, но могут инфицировать и людей. Инфекции у людей в основном передаются при прямом контакте с инфицированными животными или в зараженной окружающей среде. В зависимости от первоначального хозяина вирусы гриппа А можно классифицировать как вирусы птичьего, свиного гриппа или другие типы вирусов гриппа животных.

Инфекции, вызванные вирусом птичьего гриппа, у людей могут вызывать заражение верхних дыхательных путей легкой или тяжелой степени и приводить к летальному исходу.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/295951/
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