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Общество
Сюжет: Новый вирус в Китае

Очередная вспышка птичьего гриппа зарегистрирована в Китае

В китайской провинции Сычуань зафиксирована очередная вспышка птичьего гриппа H5N6. Об этом сообщает издание «Известия» со ссылкой на Министерство сельского хозяйства КНР.

Отмечается, что вспышка высокопатогенного гриппа произошла на одной из ферм уезда Сичун. Из 2 тысяч 497 птиц, проживающих на ферме, заразились и погибли 1 тысяча 840.

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Напомним, 2 февраля в китайской провинции Хунань, которая на юге граничит с провинцией Хубэй — эпицентром вспышки коронавируса, также была зарегистрирована вспышка высокопатогенного птичьего гриппа H5N1.
 
В настоящее время в Китае бушует эпидемия коронавируса 2019-nCoV. Число заболевших — 40 тысяч 573 человека, скончались 910, выздоровели 3 тысячи 497 человек.
 
Отметим, что в 2003 году во всем мире было зарегистрировано 694 случая заражения людей птичьим гриппом, основная часть из них тесно контактировала с зараженными птицами.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/143188/
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