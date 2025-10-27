17:31
Происшествия

В Сузаке задержана сотрудница ЦОН. Подозревается в получении взятки

Задержана главный специалист Центра обслуживания населения Сузакского района по подозрению в получении взятки. Об этом сообщает пресс-центр ГКНБ.

По его данным, во время следствия установлено, что гражданка П.Б.М., используя служебное положение, систематически получала деньги от граждан под предлогом содействия в оформлении гражданства Кыргызской Республики.

ГКНБ
Фото ГКНБ. В Сузаке задержана сотрудница ЦОН по подозрению во взяточничестве

Задержание произведено при возврате через электронный кошелек 21 тысячи сомов. В настоящее время подозреваемая водворена в СИЗО ГКНБ.

Отмечается, что получение гражданства Кыргызской Республики осуществляется исключительно указом президента КР и на безвозмездной основе, за исключением установленных законом госпошлин.

Следствие продолжает устанавливать возможные аналогичные факты вымогательства со стороны задержанной и других должностных лиц.
