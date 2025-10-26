Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек

Более 80 участников массовой драки в ЖК «Прокшино» в Москве задержаны полицейскими, 19 из них стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Фото скриншота с видеозаписи

По ее словам, в общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в отделение полиции «Коммунарский» были доставлены более 80 человек. В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 21 (хулиганство) УК РФ, они задержаны.

Она отметила, что в отношении двоих фигурантов, которые ранее приобрели российское гражданство, рассматривается вопрос о его лишении.

Также полицейские составили административные материалы по разным статьям Кодекса об административных нарушениях РФ на 65 задержанных. В отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории Российской Федерации.

Напомним, массовая драка мигрантов с палками и лопатами произошла 25 октября в ЖК «Прокшино» в Москве. Рабочие устроили разборки, в ход пошли палки, лопаты и дорожные знаки.

По словам местной жительницы, конфликт начался еще накануне, однако сегодня он перерос в настоящее столкновение. Предположительно это представители подрядных организаций застройщика и частные ремонтники, которые часто предлагают свои услуги мигрантам. Жители связывают происходящее с борьбой за клиентов.