18:09
USD 87.45
EUR 101.52
RUB 1.08
Происшествия

Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек

Более 80 участников массовой драки в ЖК «Прокшино» в Москве задержаны полицейскими, 19 из них стали фигурантами уголовного дела. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

скриншота с видеозаписи
Фото скриншота с видеозаписи

По ее словам, в общей сложности в ходе пресечения противоправных действий в отделение полиции «Коммунарский» были доставлены более 80 человек. В настоящее время установлена причастность 19 доставленных к совершению преступления, предусмотренного частью 2 статьи 21 (хулиганство) УК РФ, они задержаны.

Она отметила, что в отношении двоих фигурантов, которые ранее приобрели российское гражданство, рассматривается вопрос о его лишении.

Также полицейские составили административные материалы по разным статьям Кодекса об административных нарушениях РФ на 65 задержанных. В отношении ряда лиц будет решаться вопрос о выдворении с территории Российской Федерации.

Напомним, массовая драка мигрантов с палками и лопатами произошла 25 октября в ЖК «Прокшино» в Москве. Рабочие устроили разборки, в ход пошли палки, лопаты и дорожные знаки.

По словам местной жительницы, конфликт начался еще накануне, однако сегодня он перерос в настоящее столкновение. Предположительно это представители подрядных организаций застройщика и частные ремонтники, которые часто предлагают свои услуги мигрантам. Жители связывают происходящее с борьбой за клиентов.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/348579/
просмотров: 146
Версия для печати
Материалы по теме
В Москве трудовые мигранты устроили массовую драку с лопатами и палками
В Чуйской области задержаны подозреваемые в жестоком избиении мужчины
Число женщин среди трудовых мигрантов из Кыргызстана растет — исследование
Ограничения на работу мигрантов в России эксперт назвал бессмысленными
Цифровой контроль за мигрантами распространят на всю Россию
Миграционную политику на 2026-2030 годы утвердил президент России
Слово пацана по-токмакски: подростки вышли на «стрелку»
В России мигрантов будут проверять на наличие гепатита В и С
С начала года из Ленинградской области РФ выдворили почти 2 тысячи мигрантов
В Бишкеке произошла массовая драка. Все участники задержаны
Популярные новости
Четвертое за&nbsp;сутки землетрясение в&nbsp;Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии Четвертое за сутки землетрясение в Кыргызстане зафиксировал Институт сейсмологии
Взорвалась цементная цистерна. В&nbsp;Новопокровке погибло два человека Взорвалась цементная цистерна. В Новопокровке погибло два человека
Дело о&nbsp;кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной Дело о кой-ташских событиях. Горсуд ужесточил приговор Ирине Карамушкиной
В&nbsp;Бишкеке женщина выпала с&nbsp;балкона В Бишкеке женщина выпала с балкона
Бизнес
О! открывает бесплатный доступ к&nbsp;приложению &laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; в&nbsp;роуминге О! открывает бесплатный доступ к приложению «Мой О!» в роуминге
10&nbsp;процентов кешбэка на&nbsp;Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей 10 процентов кешбэка на Аламединском рынке: MBANK запустил акцию для покупателей
Футбол без границ: Wi-Fi от&nbsp;MEGA на&nbsp;стадионе и&nbsp;трансляции в&nbsp;MegaTV Футбол без границ: Wi-Fi от MEGA на стадионе и трансляции в MegaTV
Чистое тепло вместо угля: в&nbsp;Бишкеке подписали соглашение по&nbsp;тепловым насосам Чистое тепло вместо угля: в Бишкеке подписали соглашение по тепловым насосам
26 октября, воскресенье
17:59
Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 человек Массовая драка мигрантов в Москве: задержано более 80 ч...
17:10
Ограбление Лувра. Один из подозреваемых задержан при попытке покинуть Францию
16:38
Ученые создали имплант, который возвращает зрение незрячим пациентам
16:08
В Турции власти взяли под контроль телеканал оппозиции и арестовали его главреда
15:33
Илон Маск намерен создать «армию» из миллиона человекоподобных роботов